কেরানীগঞ্জে মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন নিহত, আহত ৫

রাজধানীর কেরানীগঞ্জের নারিকেলবাগ এলাকায় মোটরসাইকেল ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পথচারীরা আহতদের উদ্ধার করে রাত সোয়া ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক দুইজনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন। বাকিদের চিকিৎসা চলছে।
নিহত দুইজনের মধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে। তিনি কেরানীগঞ্জের ভাসানচরের আনু মিয়ার ছেলে নয়ন (২৭)। অন্যজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘নিহত দু’জনের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।’
হাসপাতালে আহতদের নিয়ে আসা পথচারী মো. রাব্বি জানান, মোটরসাইকেলে তিনজন এবং অটোরিকশায় পাঁচজন ছিলেন। নারিকেলবাগ এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষে সবাই হতাহত হন।
পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ ও বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।