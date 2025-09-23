X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কেরানীগঞ্জে মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন নিহত, আহত ৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৩৬আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৩৬
কেরানীগঞ্জে মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন নিহত, আহত ৫

রাজধানীর কেরানীগঞ্জের নারিকেলবাগ এলাকায় মোটরসাইকেল ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পথচারীরা আহতদের উদ্ধার করে রাত সোয়া ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক দুইজনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন। বাকিদের চিকিৎসা চলছে।

নিহত দুইজনের মধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে। তিনি কেরানীগঞ্জের ভাসানচরের আনু মিয়ার ছেলে নয়ন (২৭)। অন্যজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘নিহত দু’জনের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।’

হাসপাতালে আহতদের নিয়ে আসা পথচারী মো. রাব্বি জানান, মোটরসাইকেলে তিনজন এবং অটোরিকশায় পাঁচজন ছিলেন। নারিকেলবাগ এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষে সবাই হতাহত হন।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ ও বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

/এআইবি/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনামোটরসাইকেল দুর্ঘটনাঅটো রিকশা
সম্পর্কিত
দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে প্রাণ গেলো বাইসাইকেল আরোহীর
সিলেটে অটোরিকশার বিরুদ্ধে অভিযানে নামছে পুলিশ
মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুস্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে দেখা হলো না সৌদিফেরত মেজবাহর
সর্বশেষ খবর
নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার জামাল আমাদের কর্মী নয়: জামায়াত
ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার জামাল আমাদের কর্মী নয়: জামায়াত
তেজগাঁও কলেজে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘টিএমএস শর্ট ফিল্ম স্ক্রিনিং’
তেজগাঁও কলেজে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘টিএমএস শর্ট ফিল্ম স্ক্রিনিং’
রংপুরে ‘মব সৃষ্টি’ করে সাংবাদিককে মারধর, গ্রেফতার ১
রংপুরে ‘মব সৃষ্টি’ করে সাংবাদিককে মারধর, গ্রেফতার ১
সর্বাধিক পঠিত
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থায়ন করতে পারছি না: অর্থ উপদেষ্টা
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থায়ন করতে পারছি না: অর্থ উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media