মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১২

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নানান অপরাধে জড়িত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক ষংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অত্র থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান হতে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলো- রিপন লারা (৩৫), নুর আলম (২৫), মোরছালিন (২০), জীবন (২২), আনোয়ারা (৪০), জামাল (৩৭), রহমত আলী (২৭), মাইনউদ্দিন (৩৯), রাশেদুল হাসান তুহিন (৪৫), আকাশ বাসফোর ওরফে প্রশান্ত (১৯), সাব্বির (২৫) ও শাওন (১৮)।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী।