টঙ্গীর কেমিক্যাল অগ্নি দুর্ঘটনা: সিঙ্গাপুর থেকে এলেন চিকিৎসক জ্যাক

গাজীপুরের টঙ্গীর কেমিক্যাল অগ্নি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে ডা. চং এসআই জ্যাক বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। তিনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে এসে রাত সাড়ে ১১টায় হাসপাতালের পরিচালক এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে মিটিং করেন।
ডা. চং এসআই জ্যাক আহতদের সর্বশেষ অবস্থার খোঁজখবর নেন।
মিটিংয়ের আগে তিনি হাসপাতালের পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার) অধ্যাপক মো. সায়েদুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে মতবিনিময় করেন।
এরপর তিনি চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এ সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার, পিএসসিসহ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, মাইলস্টোন স্কুলে বিমান দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর থেকে আসা চিকিৎসকদলের একজন ছিলেন ডা. চং এসআই জ্যাক।