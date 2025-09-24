এফএমএম'র সঙ্গে বোয়েসেলের বৈঠক

ফেডারেশন অব মালয়েশিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং (এফ এম এম) এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা করেছে বাংলাদেশের সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস (বোয়েসেল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার ( ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকালে ফেডারেশন অব মালয়েশিয়ান ম্যানুফ্যাকচারার্সের অফিসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এফএমএমের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট জ্যাকব লি এবং বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় বোয়েসেলের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য এফএফএমএ’র সদস্যভুক্ত কোম্পানিগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি স্বল্প খরচে কর্মী নিয়গের জন্য বোয়েসেলের সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ জানান। এছাড়া শ্রমিক-কল্যাণ এবং শ্রমিক-সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এফ এম এম-এর সদস্যরা বাংলাদেশি শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এ সময় তারা ভবিষ্যৎ কর্ম জগতের বাস্তবতা এবং প্রতিযোগিতা কথা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আর বেশি প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর জোর দেন।
সভায় এফএমএমএ’র পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন এফএমএম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান, এফএমএম হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কমিটিন দাতো নাথান কে সুপ্পিয়া, মিসেস হেমা থিরুচেলভাম, এফএমএম ডেপুটি চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, সোফিনার আব্দুল হালিম, এফএমএম সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ডিভিশন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন মি. মাজলান হারন, ভাইস চেয়ারম্যান, এফএমএম হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি, মিসেস কারেন ইয়ং, সদস্য, এফএমএম হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি, ইয়েও চেং পোর, সদস্য, এফএমএম হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কমিটি, হিলমি, এফএমএম সদস্য (কোম্পানি প্রতিনিধি) এবং মিসেস অ্যানি ওই, এফএমএম সদস্য (কোম্পানি প্রতিনিধি )।
এসময় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার শাহানারা মনিকা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পলিসি অ্যাডভাইজার জিয়া হাসান, মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হেদায়েতুল ইসলাম মন্ডল, মালয়েশিয়ায় বোয়েসেলের অথোরাইসড এজেন্ট জসওয়ান্ত সিং,বোয়েসেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং মালয়েশিয়ার ফোকাল পয়েন্ট নূর আহমেদ এবং হাইকমিশনের প্রথম সচিব বাণিজ্যিক প্রনব কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর বোয়েসেল প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়ার বিভিন্ন সরকারি দফতরের সঙ্গে বাংলাদেশি থেকে শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, অ্যাক্রেডিটেশন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেন।