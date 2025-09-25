X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সারা দেশে গ্রেফতার আরও ১৬৪৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫
পুলিশ সদর দফতর

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১ হাজার ৬৪৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ১ হাজার ৮৭ জন এবং অন্যান্য অপরাধে ৫৫৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকাসহ সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে গত ২৪ ঘণ্টায় (২৪ সেপ্টম্বর) সারা দেশে বিশেষ অভিযানে ১ হাজার ৬৪৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ সময় অপরাধীদের কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি ওয়ান শুটারগান, একটি একনলা বন্দুক, দুটি রামদা, একটি স্টিলের পাইপ, এক রাউন্ড কার্তুজ, দুই রাউন্ড রাইফেলের গুলি ও চারটি ককটেল বোমা উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
