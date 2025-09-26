X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
নিখোঁজ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন পূর্বাচল থেকে উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৯আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৯
মাওলানা মামুনুর রশীদ (ছবি: সংগৃহীত)

নিখোঁজের পাঁচদিন পর জুলাই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও তুরাগ থানা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা মামুনুর রশীদকে উদ্ধার করেছে তুরাগ থানা পুলিশ।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে পূর্বাচলের ১ নম্বর সেক্টরের একটি মসজিদ থেকে তাকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

তুরাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাদিক রহমান জানান, খবর পেয়ে আমরা পূর্বাচল জামে মসজিদ থেকে মামুনুর রশীদকে উদ্ধার করি। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য কুয়েত মৈত্রীর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে তার পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে।

এদিকে শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে নিখোঁজ মামুনুর রশীদের সন্ধান দাবিতে মানববন্ধন করেন তার স্বজনরা। বক্তারা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মামুনুর রশীদকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

মানববন্ধনে মামুনের স্ত্রী খাদিজা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘পাঁচদিন ধরে আমার স্বামীকে পাচ্ছি না। সরকার কী পারছে না তাকে ফিরিয়ে দিতে? আমার সন্তান সারাক্ষণ বাবার খোঁজ করে। ওকে আমি কীভাবে বুঝাবো?’

তিনি নিরাপদে স্বামীকে ফেরানোর জন্য প্রশাসনসহ সর্বমহলের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন।

রাজধানীপুলিশউদ্ধারবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ডিজিটাল আইডি ছাড়া যুক্তরাজ্যে কাজ করা যাবে না: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
ডিজিটাল আইডি ছাড়া যুক্তরাজ্যে কাজ করা যাবে না: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
বাসাবোতে ককটেলসহ গ্রেফতার ২
বাসাবোতে ককটেলসহ গ্রেফতার ২
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণ: মৃত্যু বেড়ে ৩
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণ: মৃত্যু বেড়ে ৩
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
 
 
