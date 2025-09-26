X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণ: মৃত্যু বেড়ে ৩

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৪আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৪
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

গাজীপুরের টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণের ঘটনায় মো. আলামিন বাবু (২২) নামে আরও একজন মারা গেছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে এই ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হলো। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আলামিনের শরীরের ৯৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। তিনি পেশায় লাক্সমি হার্ডওয়ার দোকান কর্মচারি ছিলেন।

মো. ফারুক বলেন, মৃতদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

২২ সেপ্টেম্বর টঙ্গীর সাহারা সুপার মার্কেটসংলগ্ন একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুন লাগে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। এক পর্যায়ে রাসায়নিকের ড্রাম বিস্ফোরিত হয়ে চার জন দগ্ধ হন। তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। ওই দিনই ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ মারা যান। ২৩ সেপ্টেম্বর মারা যান ফায়ার সার্ভিসের আরেক সদস্যের নুরুল হুদা।

মৃত্যুবিস্ফোরণ
