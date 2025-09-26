X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
গুলিস্তানে মিছিল: আওয়ামীপন্থি আইনজীবী রফিকুল কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮
রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় বাংলাদেশ আওয়ামী আইনজীবী সমিতি ঢাকার সদস্য রফিকুল আলম চৌধুরীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আতিকুর রহমান এ আদেশ দেন।

আজ রফিকুল আলম চৌধুরীকে আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মাকসুদুর হাসান। জামিন আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী বিধূর কৃষ্ণ দাস। তবে মামলার মূল নথি না থাকায় জামিন শুনানি হয়নি। বিচারক আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসের সামনে থেকে রফিকুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (২৪ আগস্ট) গুলিস্তানের শহীদ মতিউর পার্কের উত্তর পাশে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের ২০০ থেকে ২৫০ নেতাকর্মী মিছিল করে। তারা আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট ও বড় ধরনের অঘটন ঘটানোর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দেয়। এ ঘটনায় পরের দিন পল্টন মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আবু ইউসুফ বাদী হয়ে ১২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

আদালত
