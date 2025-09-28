X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা জরুরি: বদিউল আলম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৪আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৪
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার/সংগৃহীত

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা জরুরি। কারণ আগামী নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী জনগণের কাছে প্রকাশের প্রস্তাব করা হয়েছে।’

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘স্বাস্থ্যখাতে আফ্রিকার দেশগুলো থেকেও পিছিয়ে বাংলাদেশ। পুষ্টিহীনতার দিক থেকেও আমাদের একই অবস্থা। আমাদের নারীরা যখন পুষ্টিহীন হয়, সন্তানদের ওপরও এর প্রভাব পরে। তাই নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে জাতিও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে না।’

তিনি বলেন, ‘নারীদের জন্য বিনিয়োগ, তাদের বঞ্চনার অবসান ঘটানো এবং সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ তারা আমাদের সমাজের অর্ধেক। বিভিন্ন কারণে তারা বঞ্চিত। তাই সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এটি আমাদের জন্য বাস্তবে বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে।’

সেমিনারে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘সরকারি তথ্য কোনও কর্মকর্তার নয়। সেই তথ্য জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। তাই সরকারের দায়িত্বশীলদের গোপনীয়তার বজায় রাখার প্রবণতার পরিবর্তন না হলে তথ্য অধিকার আইনের সুফল মিলবে না।’

তিনি অভিযোগ করেন, তথ্য অধিকার আইনের দৃষ্টান্ত স্থাপনে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ।

/এমকে/এমএইচআর/
বিষয়:
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারসংস্কারড. বদিউল আলম মজুমদার
সম্পর্কিত
অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার ফাইটারসহ ৪ জনের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
জাতিসংঘে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ: প্রধান উপদেষ্টা
‘অন্তর্বর্তী সরকার আপনাদের কথা চিন্তা করেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে’
সর্বশেষ খবর
এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 
এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 
দেবী দুর্গা ও দুর্গা পূজা : শাস্ত্রীয় আখ্যান ও ইতিহাস
দেবী দুর্গা ও দুর্গা পূজা : শাস্ত্রীয় আখ্যান ও ইতিহাস
এইচ-১বি ভিসার পরিবর্তন কানাডার জন্য নতুন সুযোগ
এইচ-১বি ভিসার পরিবর্তন কানাডার জন্য নতুন সুযোগ
বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি মিঠুন মানহাস
বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি মিঠুন মানহাস
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media