রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা জরুরি: বদিউল আলম

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা জরুরি। কারণ আগামী নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী জনগণের কাছে প্রকাশের প্রস্তাব করা হয়েছে।’
রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘স্বাস্থ্যখাতে আফ্রিকার দেশগুলো থেকেও পিছিয়ে বাংলাদেশ। পুষ্টিহীনতার দিক থেকেও আমাদের একই অবস্থা। আমাদের নারীরা যখন পুষ্টিহীন হয়, সন্তানদের ওপরও এর প্রভাব পরে। তাই নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে জাতিও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে না।’
তিনি বলেন, ‘নারীদের জন্য বিনিয়োগ, তাদের বঞ্চনার অবসান ঘটানো এবং সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ তারা আমাদের সমাজের অর্ধেক। বিভিন্ন কারণে তারা বঞ্চিত। তাই সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এটি আমাদের জন্য বাস্তবে বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে।’
সেমিনারে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘সরকারি তথ্য কোনও কর্মকর্তার নয়। সেই তথ্য জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। তাই সরকারের দায়িত্বশীলদের গোপনীয়তার বজায় রাখার প্রবণতার পরিবর্তন না হলে তথ্য অধিকার আইনের সুফল মিলবে না।’
তিনি অভিযোগ করেন, তথ্য অধিকার আইনের দৃষ্টান্ত স্থাপনে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ।