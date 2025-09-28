X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
১৯ মামলার আসামি যুবলীগ নেতা গিয়াস উদ্দিন গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৯আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৯
গ্রেফতার মো. গিয়াস উদ্দিন

কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থবিষয়ক সম্পাদক মো. গিয়াস উদ্দিনকে (৩৩) গ্রেফতার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর পুরান ঢাকার ইংলিশ রোড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সিটিটিসির সিটিআই বিভাগের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। গিয়াস উদ্দিনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় মোট ১৯টি মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

গ্রেফতারযুবলীগ
ছবিতে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দুর্গোৎসবে
আইফোন কিনতে ভারতের ইনফ্লুয়েন্সারের ক্রাউড ফান্ডিং
এনবিআরের পরামর্শক কমিটি বিলুপ্ত
‘অন্তর্বর্তী সরকার পতিত সরকারের ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে’
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
