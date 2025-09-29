X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৮আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৮
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় মো. আরমান মির্জা (২১) নামে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরায় জসীমউদ্দীন রোড সংলগ্ন নতুন টার্মিনালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যু তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আরমান উত্তরা আব্দুল্লাহপুর নবাব হাবিবুল্লাহ কলেজ থেকে ২০২৪ সালে এইচএসসি পাস করেন। তিনি চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ থানার গঙ্গানগর গ্রামের ম্যানপাওয়ার ব্যবসায়ী আবু সুফিয়ান মির্জার ছেলে। বর্তমানে উত্তরা আজমপুর কাঁচাবাজার এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। দুই ভাই, এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

পারিবার সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে আরমানের মা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট আনতে বাসা থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে বিমানবন্দর নতুন টার্মিনালের সামনে দ্রুতগতির একটি গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। গুরুতর অবস্থায় তাকে প্রথমে উত্তরা আধুনিক হাসপাতাল, পরে পঙ্গু হাসপাতাল এবং সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মো. ফারুক জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়েছি।

বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহত
জাতিসংঘে উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন: প্রতিনিধিত্ব থাকছে রোহিঙ্গাদেরও
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলায় শেষ সাক্ষীর দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
যাত্রাবাড়ীতে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
এইচ-১বি ভিসার পরিবর্তন কানাডার জন্য নতুন সুযোগ
