উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী নিহত

রাজধানীর উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় মো. আরমান মির্জা (২১) নামে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরায় জসীমউদ্দীন রোড সংলগ্ন নতুন টার্মিনালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যু তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আরমান উত্তরা আব্দুল্লাহপুর নবাব হাবিবুল্লাহ কলেজ থেকে ২০২৪ সালে এইচএসসি পাস করেন। তিনি চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ থানার গঙ্গানগর গ্রামের ম্যানপাওয়ার ব্যবসায়ী আবু সুফিয়ান মির্জার ছেলে। বর্তমানে উত্তরা আজমপুর কাঁচাবাজার এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। দুই ভাই, এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।
পারিবার সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে আরমানের মা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট আনতে বাসা থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে বিমানবন্দর নতুন টার্মিনালের সামনে দ্রুতগতির একটি গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। গুরুতর অবস্থায় তাকে প্রথমে উত্তরা আধুনিক হাসপাতাল, পরে পঙ্গু হাসপাতাল এবং সেখান থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মো. ফারুক জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়েছি।