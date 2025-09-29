X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
মোহাম্মদপুরে গ্রেফতার ২৯

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০০আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০০
গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মাদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অত্র থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান হতে ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি কাঠের হাতলযুক্ত লম্বা ছুরি, একটি লোহার হাতলযুক্ত চাপাতি, ৩০০ গ্রাম হেরোইন এবং ৭৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি, চাঁদাবাজি মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। সোমবার গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে ডিএমপি। 

গুইমারায় সারাদিন থমথমে পরিস্থিতি
আগামীকাল বন্ধ থাকবে দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান
পাওনা টাকা আনতে বাসা থেকে বের হয় রিফাত, দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু
শক্তিশালী তথ্য কমিশনের অপরিহার্যতা
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
আ.লীগ নেত্রী ও সংগীতশিল্পী শামীমা পারভীন গ্রেফতার
