মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া হবে: জাতীয় যুবশক্তি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১৬আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১৬
জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম/সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম বলেছেন, ‘বিগত ১৬ বছর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে অনেক অপরাজনীতি হয়েছে। এখন আর সেই রাজনীতির সুযোগ নেই। সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া হবে। সম্প্রীতি থাকলে কেউ নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারবে না।’

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা  বলেন।

তারিকুল বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ হবে সম্প্রীতির ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। যেখানে ধর্মীয় পরিচয় থাকবে না। একটাই পরিচয় হবে আমরা সবাই বাংলাদেশি।’

এই উৎসবে সব ধর্মের ভ্রাতৃত্ব এবং সৌহার্দ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বলেন, ‘জাতীয় যুবশক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সব সময় কাজ করবে।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেলসহ কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরের নেতারা।

রাজধানীদুর্গাপূজাজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
কলকাতার পূজামণ্ডপে সৃজনশীলতার উৎসব
বাংলাদেশে কেউ সম্প্রদায় নন, সকলেই নাগরিক: সালাহউদ্দিন
‘দুর্গাপূজার নিরাপত্তায় আনসার-ভিডিপি সর্বোচ্চ সতর্কতায় কাজ করছে’
অনাবিল পরিবহনে নারী যাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ
কলকাতার পূজামণ্ডপে সৃজনশীলতার উৎসব
বাংলাদেশে কেউ সম্প্রদায় নন, সকলেই নাগরিক: সালাহউদ্দিন
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
আ.লীগ নেত্রী ও সংগীতশিল্পী শামীমা পারভীন গ্রেফতার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
