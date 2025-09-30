সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া হবে: জাতীয় যুবশক্তি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম বলেছেন, ‘বিগত ১৬ বছর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে অনেক অপরাজনীতি হয়েছে। এখন আর সেই রাজনীতির সুযোগ নেই। সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া হবে। সম্প্রীতি থাকলে কেউ নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারবে না।’
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
তারিকুল বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশ হবে সম্প্রীতির ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। যেখানে ধর্মীয় পরিচয় থাকবে না। একটাই পরিচয় হবে আমরা সবাই বাংলাদেশি।’
এই উৎসবে সব ধর্মের ভ্রাতৃত্ব এবং সৌহার্দ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বলেন, ‘জাতীয় যুবশক্তি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সব সময় কাজ করবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম ও মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেলসহ কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরের নেতারা।