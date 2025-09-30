X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মৃত স্বামীর সম্পত্তি পেতে দ্বিতীয় স্ত্রীর মামলা, তদন্তের নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৯আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৯
আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন নাজমা বেগম

মৃত স্বামী হায়দার হোসেন মল্লিকের সম্পত্তি পেতে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে ঢাকার আদালতে মামলা করেছেন দ্বিতীয় স্ত্রী নাজমা বেগম। 

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম সোহাগের আদালতে বাদী হয়ে তিনি এ মামলা করেন। 

আদালত মামলাটি গ্রহণ করে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ মামলার আসামিরা হলেন, সামান্তা হায়দার, তার স্বামী মো. হারুন, তার ভাবি শিউলি ও ভাতিজা সায়েক মাহমুদ রাইয়ান। এদের মধ্যে সামান্তা হলেন মৃত হায়দার হোসেনের মেয়ে। 

এ বিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী ইসফাকুর রহমান গালিব বলেন, ৯ বছর আগে ভুক্তভোগী নারীর স্বামী মারা যান। তবে এতো বছর পার হলেও তিনি স্বামীর সম্পদের প্রাপ্য অংশ বুঝে পাননি। বিধবা মুসলিম নারীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ এবং এটি একটি গুরুতর অপরাধ। ইসলাম বিধবা নারীকে সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে, যেখানে তিনি মৃত স্বামীর সম্পত্তির একটি অংশ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ প্রাপ্তির অধিকারী। এই অধিকার খর্ব করা বা সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কেবল আইনত দণ্ডনীয়ই নয়, বরং ধর্মীয়ভাবেও চরম পাপ।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, সাভারের হায়দার হোসেন মল্লিকের সঙ্গে ২০১০ সালে ভুক্তভোগী নাজমার পারিবারিকভাবে বিবাহ হয়। বিয়ের পর সাভারে স্বামীর বাড়িতে একসঙ্গে বসবাস করতেন। ২০১৭ সালে তার স্বামী মারা গেলে অন্যান্য ওয়ারিশরা তাকে বাসা থেকে বের করে দেন। জালিয়াতির মাধ্যমে তার প্রাপ্য সম্পদ বিক্রি করে দেন।

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতমামলাম্যাজিস্ট্রেট
সম্পর্কিত
সাবেক সংসদ সদস্য বুবলীর জামিন নামঞ্জুর
পাসপোর্ট-মোবাইল ফেরত না পেয়ে কাঁদলেন মেঘনা আলম
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সর্বশেষ সাক্ষীর তৃতীয় দিনের সাক্ষ্য
সর্বশেষ খবর
এই উৎসবে নিজ হাতে সুস্বাদু গোলাপজাম
এই উৎসবে নিজ হাতে সুস্বাদু গোলাপজাম
বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে টানা ৪ দিনের ছুটি
বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে টানা ৪ দিনের ছুটি
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
সাবেক সংসদ সদস্য বুবলীর জামিন নামঞ্জুর
সাবেক সংসদ সদস্য বুবলীর জামিন নামঞ্জুর
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media