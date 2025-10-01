জলবায়ু পরিকল্পনার কেন্দ্রে শিশু-তরুণদের যুক্ত করায় ইউনিসেফের প্রশংসা

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণীত ‘এনডিসি ৩.০’ (থার্ড ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন) এর কেন্দ্রে শিশু ও তরুণদের যুক্ত করায় সরকারের প্রশংসা করেছে ইউনিসেফ। বুধবার (১ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সহযোগিতায় প্রণীত এই নতুন এনডিসি বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট অর্জন। এই প্রথমবারের মতো একটি আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনা শুধু উচ্চাভিলাষী কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, অভিযোজন ও সহনশীলতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করছে না, বরং শিশুদের অধিকার সুরক্ষার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার করছে এবং জোরালোভাবে শিশু ও তরুণদের ক্ষমতায়নের কথা বলছে। যাতে তারা পরিবর্তনের জন্য কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।
বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, ‘‘এই প্রথমবারের মতো শিশু ও তরুণদের বিষয়টি শুধু স্বীকার করে নেওয়া হয়নি, বরং দেশের জলবায়ু রোডম্যাপ (রূপরেখা) নির্ধারণে তাদের মতামত ও অগ্রাধিকারকে সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তাদের জীবন-অভিজ্ঞতাকে জাতীয় সিদ্ধান্তগ্রহণের কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এনডিসি ৩.০ অনুপ্রেরণাদায়ক। কারণ এতে শিশু ও তরুণদের জরুরি প্রয়োজনগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক। কারণ শিশু ও তরুণরা যেন অন্যদের সঙ্গে মিলে সমাধানগুলো বের করতে পারে, সে জন্য যথাযথ প্ল্যাটফর্ম দেবে এই পরিকল্পনা।’’