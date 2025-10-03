X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিকের মৃত্যুতে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের শোক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৪আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৮
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক (ফাইল ছবি)

বাংলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, বিশিষ্ট ভাষাসৈনিক আহমদ রফিকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শোকবার্তায় তিনি বলেন, ‘ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক ছিলেন আমাদের ভাষা আন্দোলনের সাহসী যোদ্ধা। তার অবদান বাঙালি জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।’

তিনি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, গতকাল (২ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আহমদ রফিক মৃত্যুবরণ করেন।

/এসআই/এমএইচআর/
বিষয়:
মৃত্যু শোক সংবাদ
