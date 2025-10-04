আ.লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহ-সম্পাদক আহসান হাবিব গ্রেফতার

রাজধানীর গুলশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহ-সম্পাদক ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে গুলশানের ১১৮ নম্বর রোডের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা একটি মামলায় আদালতে পাঠানো হয়েছে।
ডিএমপির গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুস সালাম বলেন, ‘গ্রেফতার হওয়া আহসান হাবিব ভূঁইয়া আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহ-সম্পাদক। গ্রেফতারের পর তাকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়েছে। আমরা তার রিমান্ডের আবেদন করবো।’
ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়া আওয়ামী লীগ নেতা এম এ সাত্তার ভূঁইয়ার ছেলে।