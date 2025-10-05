X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আওয়ামী লীগের বিচারের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শিগগিরই: চিফ প্রসিকিউটর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৬আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৬
আওয়ামী লীগের বিচারের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শিগগিরই: চিফ প্রসিকিউটর

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শিগগিরই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

রবিবার (৫ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে আগেই অভিযোগ দিয়েছে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) নামে একটি রাজনৈতিক দল। আমরা সেটার ভিত্তিতে তদন্ত করছি। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এই মুহূর্তে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপরাধী সংগঠন হিসেবে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য প্রাথমিক তদন্তের কাজটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। পুরোদমে শুরু হলে আমরা বলতে পারবো দলটির বিচারের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটা কতদূর রয়েছে। তবে অভিযোগটি আমরা এখন গুরুত্ব দিয়ে যাচাই-বাছাইয়ের কাজ করছি। খুব সহসাই আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত শুরু হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘চলতি মাসেই হয়তো আমরা উল্লেখযোগ্য কিছু অগ্রগতি দেখতে পাবো। অনেকগুলো মামলার ট্রায়াল চলছে। বেশ কয়েকটি মামলার ট্রায়াল শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া মামলা সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে। অনেক বড় বড় মামলার চার্জশিট দাখিল হবে। ফরমাল চার্জও দাখিল হবে বলে আমরা আশা করছি।’

এদিকে, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফসহ চারজনের বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ (আনুষ্ঠানিক অভিযোগ) দাখিল করেছে প্রসিকিউশন। পরে শুনানি শেষে তাদের বিরুদ্ধে আনা তিনটি অভিযোগ আমলে নেয়ার ওপর আদেশের জন্য আগামীকাল সোমবার (৬ অক্টোবর) দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

/বিআই/এমএইচআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালচিফ প্রসিকিউটর
সম্পর্কিত
উবায়দুল মোকতাদিরের ফাঁসির দাবিতে হেফাজতের বিক্ষোভ
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: ট্রাইব্যুনালে ৪ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল
পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে মোটরসাইকেল থেকে হাতকড়াসহ আ.লীগ নেতাকে ছিনতাই
সর্বশেষ খবর
বিক্ষোভে উত্তাল জর্জিয়া, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ঢোকার চেষ্টা
বিক্ষোভে উত্তাল জর্জিয়া, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ঢোকার চেষ্টা
মির্জা ফখরুলসহ ২২ জনকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলা থেকে অব্যাহতি
মির্জা ফখরুলসহ ২২ জনকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলা থেকে অব্যাহতি
বিসিবির নির্বাচনে বাধা নেই, অংশ নিতে পারবে ১৫ ক্লাব
বিসিবির নির্বাচনে বাধা নেই, অংশ নিতে পারবে ১৫ ক্লাব
নিখোঁজের দুই দিন পর ধানমন্ডি লেক থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার
নিখোঁজের দুই দিন পর ধানমন্ডি লেক থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির তীব্র সংকট: গভর্নর
ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির তীব্র সংকট: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media