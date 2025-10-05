X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৩আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৩
পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের আটজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

রবিবার (৫ অক্টোবর) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া শাখা থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিততে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিততে বলা হয়, শনিবার দিবাগত রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত পৃথক অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন— সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মো. এনামুল কবীর ইমন (৫১), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের দফতর সম্পাদক এমদাদুল হক (৫৫), বনানী থানা তাঁতি লীগের সহসভাপতি মো. মোশাররফ হোসেন (৩৮), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী মিরাজ হোসেন মনি (৩০), ঢাকা মহানগরীতে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া বেলাল আহমেদ নাহিয়ান ওরফে বিপ্লব (৩২), জয়পুরহাট সদর উপজেলার আমদই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. শাহানুর আলম সাবু (৫৩), মতিঝিল থানা ৯ নম্বর ওয়ার্ড দৈনিক বাংলা ডিডিএস ইউনিট যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নূরে আলম লিটন হোসেন (৩৭), চকবাজার থানা ৩০ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক মুরাদ (৪৫)।

ডিএমপি জানিয়েছে, শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ডিবি সাইবার দক্ষিণ বিভাগের একটি দল ধানমন্ডি ৭ নম্বর রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে এনামুল কবীর ইমনকে গ্রেফতার করে। একই রাতে সাইবার বিভাগের আরেকটি দল রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভাষানটেক এলাকা থেকে এমদাদুল হককে গ্রেফতার করে।

ডিবির মতিঝিল বিভাগের টিম রাত ১১টার দিকে মগবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোশাররফ হোসেনকে, ওয়ারী বিভাগের টিম রাত সাড়ে ৮টার দিকে যাত্রাবাড়ীর ধোলাইপার এলাকা থেকে কাজী মিরাজ হোসেন মনিকে গ্রেফতার করে।

এছাড়া ডিবির তেজগাঁও বিভাগের একটি দল রাত সাড়ে ১১টার দিকে মোহাম্মদপুরের টিক্কাপাড়া এলাকা থেকে বেলাল আহমেদ নাহিয়ান ওরফে বিপ্লবকে গ্রেফতার করে।

সন্ধ্যা ৬টার দিকে ডিবি গুলশান বিভাগের টিম তেজকুনিপাড়া এলাকা থেকে শাহানুর আলম সাবুকে, রাত সাড়ে ৮টার দিকে ডিবি লালবাগ বিভাগের টিম বায়তুল মোকাররম এলাকা থেকে নূরে আলম লিটন হোসেনকে এবং রাত পৌনে ১২টার দিকে রমনা বিভাগের টিম চকবাজার এলাকা থেকে আমিনুল হক মুরাদকে গ্রেফতার করে।

ডিএমপি জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

/এবি/এম/
বিষয়:
আওয়ামী লীগপুলিশগ্রেফতারমামলা
