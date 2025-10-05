আ. লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক গ্রেফতার

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বিএম মোজাম্মেল হককে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
রবিবার (৫ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর নিকেতন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি দল তাকে গ্রেফতার করে।
ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, বিএম মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত হত্যা মামলাসহ রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মোট আটটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।
তিনি আরও বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।