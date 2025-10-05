X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আ. লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৯আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৯
বিএম মোজাম্মেল হক

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বিএম মোজাম্মেল হককে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

রবিবার (৫ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর নিকেতন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি দল তাকে গ্রেফতার করে।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, বিএম মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত হত্যা মামলাসহ রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মোট আটটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।

তিনি আরও বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে রোহিঙ্গা দম্পতি গ্রেফতার
মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে অস্ত্র ও গাঁজাসহ ১৭ জন গ্রেফতার
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে রোহিঙ্গা দম্পতি গ্রেফতার
মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে রোহিঙ্গা দম্পতি গ্রেফতার
নির্ভুল ও মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
নির্ভুল ও মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
ভোটের আগের দিন বুলবুল বললেন, ‘এখানে অনেক নো বল হয়েছে’
ভোটের আগের দিন বুলবুল বললেন, ‘এখানে অনেক নো বল হয়েছে’
প্রায় ভেস্তে গিয়েছিল বিরাট-আনুশকার বিয়ে!
প্রায় ভেস্তে গিয়েছিল বিরাট-আনুশকার বিয়ে!
সর্বাধিক পঠিত
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media