মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
আইন সচিব হলেন বিচারক লিয়াকত আলী মোল্লা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৬আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৬
লিয়াকত আলী মোল্লা (ছবি: সংগৃহীত)

সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ লিয়াকত আলী মোল্লাকে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব পদে পদায়ন করা হয়েছে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়। 

এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব (চলতি দায়িত্ব) লিয়াকত আলী মোল্লাকে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব পদে পদায়ন করা হলো।

এর আগে মানিকগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। এরপর তাকে গত আগস্টে আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

সচিবালয়আইন মন্ত্রণালয়
