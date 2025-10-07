X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৭২৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৯আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৯
ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৭২৫

বাংলাদেশে গত এক দিনে ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ বছর মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১৭ জন। গত এক দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ৭১৫ জন রোগী। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১ হাজার ৪০৪ জনে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় যে দুইজন মারা গেছেন তাদের একজন ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালে, একজন মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তারা দুইজনই নারী; বয়স ছিল যথাক্রমে ৬০ ও ২৭ বছর।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বুলেটিনে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৫৫ জন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার। এছাড়া ঢাকা বিভাগে ১৪২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭০ জন, খুলনা বিভাগে ৪১ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩২ জন, রংপুর বিভাগে ১০ জন এবং বরিশাল বিভাগে ১৩১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

ডেঙ্গু নিয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ২ হাজার ৫২০ জন। তাদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ৮৫৯ জন, ঢাকার বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ১ হাজার ৬৬১ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন।

/এএইচএস/এমএইচআর/
বিষয়:
স্বাস্থ্য অধিদফতরডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
ডেঙ্গুতে আরও ৩ মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ছাড়ালো ৫০ হাজার
ডেঙ্গুতে আরও ৯ জনের মৃত্যু
প্রাণহানি বেড়ে ৫৯বরগুনায় ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৬৪
সর্বশেষ খবর
৭ অক্টোবর হামলার দুবছরে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া
৭ অক্টোবর হামলার দুবছরে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া
চট্টগ্রামে বাসচাপায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু
চট্টগ্রামে বাসচাপায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু
মাকে কাঠগড়ায় দেখে কাঁদলেন নাজা
মাকে কাঠগড়ায় দেখে কাঁদলেন নাজা
গণচাপ গড়ে তুলতে ‘জাতীয় নাগরিক জোট’-এর আত্মপ্রকাশ
গণচাপ গড়ে তুলতে ‘জাতীয় নাগরিক জোট’-এর আত্মপ্রকাশ
সর্বাধিক পঠিত
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
এসএমই খাতের বৈদেশিক লেনদেনকার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: কঠিন পরীক্ষায় চীনের কূটনীতি
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: কঠিন পরীক্ষায় চীনের কূটনীতি
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media