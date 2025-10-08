X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইসরায়েলি বাহিনীর কাছে আটকের আগে শহিদুল আলমের ভিডিও বার্তা

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৫আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৮
ভিডিও বার্তায় শহিদুল আলম (স্ক্রিনশট)

ফিলিস্তিনের গাজার উদ্দেশে যাত্রা করা আরেকটি জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ওই অভিযানের আয়োজক ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি) এ তথ্য জানিয়েছে। জাহাজটিতে ছিলেন বাংলাদেশের আলোকচিত্রী শহিদুল আলম।

আটকের বিষয়ে বুধবার (৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় সকাল সোয়া ১০টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট  করেন তিনি।

ভিডিও বার্তায় দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল আলম জানান, তাদের বহনকারী গাজা অভিমুখী জাহাজটি মাঝসমুদ্রে আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

তিনি বলেন, ‘আমি শহিদুল আলম, বাংলাদেশের একজন আলোকচিত্রী ও লেখক। আমাদের সাগরে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী অপহরণ করেছে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় গাজায় জাতিগত নিধন চালাচ্ছে। আমি আমার সব সহযোদ্ধা ও বন্ধুর প্রতি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছি।'

এর আগে গত তিনদিন আগে শহীদুল “ভুলবশত” এরকম একটি ভিডিওবার্তা তার পেজে আপলোড করেছিলেন।

কিছুক্ষণের ভেতর সেটি মুছে ফেলে তিনি জানান, “আগের ভয়টা দেওয়ার জন্য দুঃখিত। ওই লেখাটা আসলে একটা ভিডিওর স্ক্রিপ্ট ছিল, যেটা আমরা প্রকাশ করতাম যদি/যখন আইডিএফ আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে। ভাগ্য ভালো, রেহনুমা তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিয়ে সেটা মুছে দিয়েছে, বড় ক্ষতি হওয়ার আগেই…।“

জানা গেছে, শহিদুল আলম কনশেনস নামের একটি জাহাজে ছিলেন।

/ইউআই/এম/
বিষয়:
গাজাফিলিস্তিনইসরায়েল
সম্পর্কিত
যুদ্ধের বর্ষপূর্তির দিনেও গাজায় ইসরায়েলি হামলা
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের দুই বছর, যা বললেন বিশ্বনেতারা
বৈধতা সংকটে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, সংস্কারে ঘুরে দাঁড়াবে?
সর্বশেষ খবর
গাজায় আগ্রাসনে সহযোগিতার অভিযোগে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইসিসিতে মামলা
গাজায় আগ্রাসনে সহযোগিতার অভিযোগে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইসিসিতে মামলা
সব কিছুরই শেষ আছে: আদালতে পলক
সব কিছুরই শেষ আছে: আদালতে পলক
গুমের মামলায় বিচারের মুখোমুখি শেখ হাসিনাসহ ৩০ জন
গুমের মামলায় বিচারের মুখোমুখি শেখ হাসিনাসহ ৩০ জন
বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের বৈঠক
বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের বৈঠক
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
ফরিদপুরে পেঁয়াজের মণে বেড়েছে ৪০০ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের মণে বেড়েছে ৪০০ টাকা
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media