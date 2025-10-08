X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
ইসরায়েলের হাতে অপহরণকৃত শহীদুল আলমসহ সব বন্দির মুক্তি দাবি নারীপক্ষের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৪আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৪
নারীপক্ষ

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহরের কনশানসসহ সব নৌযান থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রায় ৯৩ জন সাংবাদিক, চিকিৎসক ও অধিকারকর্মীকে অপহরণ করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শহীদুল আলম। এভাবে কোনও দেশ বা বাহিনী নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ মানুষকে অপহরণ বা আটক করতে পারে না। নারীপক্ষ এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। সেই সঙ্গে শহিদুল আলমসহ আটক সবাইকে অনতিবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় নারীপক্ষ বাংলাদেশ।  

তারা সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে, শহীদুল আলমের মুক্তির জন্য অতিদ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

