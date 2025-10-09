X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান

দিল্লি প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৪আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৪
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস

ঢাকায় ভারতের হাই কমিশন-সহ বাংলাদেশে ভারতের আরও যে চারটি সহকারী হাই কমিশন আছে, তার সবগুলোতেই নতুন মুখ অচিরে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন।

এই মুহুর্তে এই মিশনগুলোর প্রধান হিসেবে যারা আছেন, তার সবগুলো নিয়োগই হয়েছিল শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন, ফলে বলা যেতে পারে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনের আগে ভারত তাদের পুরো কূটনৈতিক নেতৃত্বকেই  ঢেলে সাজাচ্ছে। 

বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান

বর্তমান ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা ঢাকায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, তার তিন বছরের মেয়াদ ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। দিল্লি তার উত্তরসূরির নামও মোটামুটি চূড়ান্ত করে ফেলেছে, সেটিও যেকোনও দিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

তবে তার আগে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটে ভারতের যে চারটি সহকারী হাই কমিশন আছে – তার সবগুলোতেই একসঙ্গে বদল আনা হচ্ছে।

এই মুহুর্তে বাংলাদেশে ভারতের সহকারী হাই কমিশনার পদে আছেন চট্টগ্রামে ড. রাজীব রঞ্জন, রাজশাহীতে মনোজ কুমার, খুলনায় শিবজী তিওয়ারি ও সিলেটে চন্দ্র শেখর – এদের সকলকেই প্রায় একই সময়ে ভারতে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাদের কারও মেয়াদ শেষ হতে চলেছে, কেউ আবার অবসরে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান

বাংলা ট্রিবিউন এটাও জানতে পেরেছে, এই চারটি সহকারী হাই কমিশনার পদে ভারত যাদের মনোনীত করেছে, সেই কূটনীতিবিদদের নামের তালিকাও বাংলাদেশ সরকারের কাছে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগেই পাঠানো হয়েছে। ঢাকা থেকে এখন সেই নামগুলোতে সবুজ সংকেত এলেই এই চারজন সহকারী হাই কমিশনার তাদের নতুন কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব নেবেন।

এরপর ভারত নিযুক্ত করবে ঢাকায় তাদের নতুন হাই কমিশনার বা রাষ্ট্রদূতকেও, যার নামও মোটামুটি স্থির করা হয়ে গেছে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি পদস্থ সূত্র জানিয়েছে, ‘সব ঠিকঠাক থাকলে বাংলাদেশে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন আর মাত্র মাসচারেকের মধ্যেই। স্বভাবতই ভারত চাইবে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে তাদের হেড অব দ্য মিশন-রা নিজ নিজ জায়গায় দায়িত্ব নিন, আর সে জন্যই গোটা প্রক্রিয়াটা বেশ তাড়াহুড়ো করেই করা হচ্ছে।’

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো – ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনা – এই পাঁচটি লোকেশনেই ভারতের এই নিয়োগগুলো হয়েছিল শেখ হাসিনার আমলে।

এরপর গতবছরের অগাস্টে বাংলাদেশের পালাবদলের পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক যে অনেক শীতল হয়ে পড়েছে তা কোনও গোপন বিষয় নয়। এখন এর সবগুলো পদেই একসঙ্গে নতুন মুখ নিয়ে এসে ভারত সম্ভবত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা নতুন বার্তা দিতে চাইছে।

তবে সহকারী হাই কমিশনারদের নামের তালিকায় ঢাকার সম্মতি পেতে ‘যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে যে একটু বেশিই সময় লাগছে’ – দিল্লির সাউথ ব্লকের একটি সূত্র সেটাও স্বীকার করেছেন।

প্রসঙ্গত, দিল্লিতে বর্তমানে যিনি বাংলাদেশের হাই কমিশনার পদে আছেন, সেই রিয়াজ হামিদুল্লাহ্’র নামে সম্মতি দিতেও ভারত বেশ কয়েক মাস সময় নিয়েছিল। এখন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পরিবেশ যেহেতু কিছুটা অস্বাভাবিক, ফলে বাংলাদেশের সম্মতি পেতেও একটু বেশি সময় বোধহয় লাগতেই পারে! 

/এম/
বিষয়:
ভারতদূতাবাসরাষ্ট্রদূত
সম্পর্কিত
ঘুমন্ত স্বামীর গায়ে ফুটন্ত তেল ও মরিচের গুঁড়া ঢেলে দিলেন স্ত্রী
বাগরাম ঘাঁটিতে মার্কিন উপস্থিতি চায় না আফগান প্রতিবেশীরা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
‘মেঘ ছোঁয়ার অনুভূতি’, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু পার হওয়ার অভিজ্ঞতা
‘মেঘ ছোঁয়ার অনুভূতি’, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সেতু পার হওয়ার অভিজ্ঞতা
অসময়ে কেন ভাঙছে নদী, নিঃস্ব শত শত পরিবার যাবে কোথায়
অসময়ে কেন ভাঙছে নদী, নিঃস্ব শত শত পরিবার যাবে কোথায়
টিভিতে আজকের খেলা (৯ অক্টোবর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (৯ অক্টোবর, ২০২৫)
সর্বাধিক পঠিত
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
ফিফার কমিটিতে তাবিথ আউয়াল
কাঁচা মরিচের কেজিতে বেড়েছে ১৬০ টাকা, নাগালের বাইরে সবজির দাম
কাঁচা মরিচের কেজিতে বেড়েছে ১৬০ টাকা, নাগালের বাইরে সবজির দাম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media