শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
শনিবার দেশে ফিরছেন শহিদুল আলম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫০আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৮
টার্কিশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে করে আজ শুক্রবার বিকেলে ইসরায়েল থেকে ইস্তাম্বুলে পৌঁছান আলোকচিত্রী ও অধিকারকর্মী শহিদুল আলম

ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছেন প্রখ্যাত বাংলাদেশি ফটোগ্রাফার এবং মানবাধিকার কর্মী শহিদুল আলম। টার্কিশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তিনি আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছান। শনিবার (১১ অক্টোবর) ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে তার ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. আমানুর রহমান জানান, আজই ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করছেন শহিদুল আলম। ফ্লাইটটি শনিবার (১১ অক্টোবর) ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শহিদুল আলমের মুক্তি ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

ফিলিস্তিনের গাজাগামী ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের (এফএফসি) নৌবহর থেকে আটক হয়েছিলেন শহিদুল আলমসহ জাহাজে থাকা সব অধিকারকর্মী। পরে তাদের ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে পাঠানো হয়।

ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের হাতে শহিদুল আলমকে আটকের পর জর্ডান, মিশর ও তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং তার মুক্তির জন্য তাৎক্ষণিক কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইসরায়েলতুরস্ক
২৩ বছর কারাগারে থেকেও রাজনীতিতে প্রভাবশালী‘ফিলিস্তিনি ম্যান্ডেলা’ মারওয়ান বারঘুতিকে ইসরায়েল কেন ভয় পায়?
ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার শুরু, ধ্বংসস্তূপে ফিরছে গাজার মানুষ
মুক্ত শহিদুল আলম তুরস্কে: প্রেস উইং
এক যুগ পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একই এলাকায় আবারও টর্নেডো
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে বাসদের শোক
অটোরিকশায় গ্যাসবেলুন বহনের সময় বিস্ফোরণ, ৭ জন দগ্ধ
‘ফিলিস্তিনি ম্যান্ডেলা’ মারওয়ান বারঘুতিকে ইসরায়েল কেন ভয় পায়?
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে অর্থনীতিতে
মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করে বাড়িতে লুট
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
