দেশে ফিরলেন শহিদুল আলম

ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরেছেন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম।শনিবার (১১ অক্টোবর) ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে টার্কিস এয়ার লাইন্সের একটি বিমানে দেশে ফেরেন তিনি। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ধ্যনবাদ জানান এই আলোকচিত্রী।
বিমান বন্দরের ভিআইপি গেটে পরিবার, শুভাকাঙ্ক্ষী, দৃক ও পাঠশাল কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান।
শহিদুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, ফিলিস্তিন স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সবার লড়াই ও সংগ্রাম চলবে। একইসঙ্গে তিনি তুরস্কের সব ব্যবস্থাপনা ও দেশটির সরকার প্রধানকে ধন্যবাদ জানান।
ফিলিস্তিনের গাজাগামী ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের (এফএফসি) নৌবহর থেকে আটক হয়েছিলেন শহিদুল আলমসহ জাহাজে থাকা সব অধিকারকর্মী। পরে তাদের ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে পাঠানো হয়।
ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের হাতে গত ৮ অক্টোবর শহিদুল আলম আটকের পর জর্ডান, মিসর ও তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং তার মুক্তির জন্য তাৎক্ষণিক কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পৌঁছান শহিদুল আলম। পরে ওইদিনই তিনি ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন।