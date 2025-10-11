রাজধানীতে সভা-সমাবেশে আবারও পুলিশের নিষেধাজ্ঞা

রাজধানীর প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, সুপ্রিম কোর্ট এলাকা ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল ও মানববন্ধন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
শনিবার (১১ অক্টোবর) নতুন করে জারি করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপি জানিয়েছে, রবিবার (১২ অক্টোবর) থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, বিচারপতি ভবন, জাজেস কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গেট, মাজার গেট, জামে মসজিদ গেট, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১ ও ২ এর প্রবেশ গেট এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের সামনে সব প্রকার সভা, সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হলো।’
ডিএমপি জানিয়েছে, জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
দফায় দফায় নিষেধাজ্ঞা
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ২৯ ধারায় বলা হয়েছে—‘জনশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে’ পুলিশ কমিশনার লিখিত আদেশে যেকোনও সমাবেশ বা মিছিল নিষিদ্ধ করতে পারেন। তবে সরকারের অনুমোদন ছাড়া এমন নিষেধাজ্ঞা টানা ৩০ দিনের বেশি বলবৎ রাখার সুযোগ নেই।
ফলে নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ৩০ দিন পরপর ডিএমপি নতুন গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখছে। এর আগে বছরে গত ১৩ মার্চ, ১০ মে, ৯ জুন, ৮ জুলাই ও ৪ সেপ্টেম্বর একই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।
সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর এই এলাকায় বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষার্থী আন্দোলন হওয়ায় নিয়মিতভাবে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করছে পুলিশ।
সবশেষ গত ২৭ আগস্ট শাহবাগ মোড়ে বুয়েটের নেতৃত্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে নামেন। তারা প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন ‘যমুনা’র দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল মোড়ে পুলিশ বাধা দেয়।
এ সময় লাঠিপেটা, জল কামান, টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে। এতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও পুলিশ সদস্য আহত হন।
বর্তমান নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকায় আগামী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওইসব এলাকায় সভা-সমাবেশ ও মিছিল আয়োজন করা যাবে না বলে জানিয়েছে ডিএমপি।