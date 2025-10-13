X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’-পুলিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৬আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৬
আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের একাধিকবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়/নাসিরুল ইসলাম

জুলাই যোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, অবিলম্বে সনদের বাস্তবায়ন ও গণহত্যাকারীদের বিচারসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজধানীর সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ করছেন ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ নামের একটি সংগঠন। এ সময় তাদের সঙ্গে পুলিশের একাধিকবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

রাজধানীর সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ করছেন ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ নামের একটি সংগঠন/নাসিরুল ইসলাম

সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবসংলগ্ন সড়কের সামনে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে অবস্থান নেন তারা।

তবে তারা বারবার সচিবালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে বাধা দেয়।

‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’ সংগঠনের সভাপতি আমিনুল ইসলাম ইমন বলেন, ‘সরকারকে বারবার সময় দিলেও আমাদের দাবি মেনে নিচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে আমরা আবারও রাজপথে নেমে এসেছি।’

তিনি আরও বইলেন, ‘পুলিশ আমাদের কর্মীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। এখন পর্যন্ত আমাদেরকে স্বীকৃতির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং নানাভাবে জুলাইকে হেয় করার প্রবণতা দেখা যায়। আমরা আমাদের দাবি উল্লেখ করে স্মারকলিপি দিয়েছি। তবে দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়বো না।’

সচিবালয়ের সামনে মুখোমুখি অবস্থানে ‘আমরা জুলাই যোদ্ধা’-পুলিশ

/এমকে/এমএইচআর/
বিষয়:
সচিবালয়আন্দোলনজুলাই বিপ্লবজুলাই শহীদ
সম্পর্কিত
শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি সাত কলেজে শিক্ষার্থীদের
মাঠ প্রশাসন গোছানোর দায়িত্ব নিলাম: জনপ্রশাসন সচিব
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
সর্বশেষ খবর
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
মুক্তি পেয়ে ইসরায়েলে ফিরলেন প্রথম ৭ জিম্মি : আইডিএফ
মুক্তি পেয়ে ইসরায়েলে ফিরলেন প্রথম ৭ জিম্মি : আইডিএফ
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media