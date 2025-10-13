X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতীয় নাগরিক জগদীশ সিংকে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০২আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০২
ভারতীয় নাগরিক জগদীশ সিং/ বাংলা ট্রিবিউন

প্রতারণা ও জালিয়াতির ঘটনায় ঢাকার আশুলিয়া থানার মামলায় ভারতীয় নাগরিক জগদীশ সিংয়ের রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে এক দিনের জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

উভয় পক্ষের শুনানি শেষে সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সালেহ এ আদেশ দেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী তানভীর হাসান সোহেল বলেন, ‘প্রতারণা ও জালিয়াতির মামলায় ভারতীয় নাগরিক জগদীশ সিংকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক আশরাফুল হাসান চার দিনের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড আবেদন করেন। বাদীপক্ষ থেকে আমরা রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করি। শুনানিতে আমরা বলেছি, এ আসামিসহ বাংলাদেশি আরও চারজনের একটি চক্র আছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছে। তাদের সঙ্গে আরও কে কে আছে, এ বিষয়টি জানার জন্য চার দিনের রিমান্ড প্রয়োজন। আসামিপক্ষের আইনজীবী আরিফুল ইসলাম রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি নিয়ে বিচারক রিমান্ড ও জামিন নামঞ্জুর করে এক দিনের জেল গেইটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেন।’

এর আগে রবিবার রাত ১১টার দিকে রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানাধীন জমজম টাওয়ার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার জগদীশ সিং ভারতের নাগরিক। তিনি প্রায় ১০-১১ বছর আগে বাংলাদেশি নাগরিক লায়লা শারমিন প্রিয়াকে বিয়ে করে ঢাকার গুলশান ও উত্তরায় বসবাস করে আসছিলেন। দাম্পত্য জীবনে তাদের তিন সন্তান রয়েছে। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ খান থানাধীন আর্মি হাউজিং সোসাইটিতে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে বসবাস করছিলেন বলে জানা গেছে।

গত ১৮ এপ্রিল লাম মীম এপারেলসের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক নজরুল ইসলাম মামলা করেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামি জগদীশ সিং’সহ আরও কয়েকজন পরিকল্পিতভাবে বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া নথি প্রস্তুত করে স্বাক্ষর জাল করেন এবং ৬১ হাজার মার্কিন ডলার আত্মসাতের চেষ্টা চালান।

/এনএইচ/এমএইচআর/
বিষয়:
আদালতমামলাপ্রতারণাআশুলিয়াভারতীয়
সম্পর্কিত
ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার মাদ্রাসাশিক্ষক কারাগারে
সালমান শাহর মৃত্যু: মামলার রিভিশন শুনানি শেষ, আদেশ ২০ অক্টোবর
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল ও ভাঙচুরের মামলায় গ্রেফতার হাজী সেলিম
সর্বশেষ খবর
ইসরায়েলি পার্লামেন্টে ট্রাম্পের ভাষণের সময় ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি চেয়ে হট্টগোল
ইসরায়েলি পার্লামেন্টে ট্রাম্পের ভাষণের সময় ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি চেয়ে হট্টগোল
শেষ পর্যায়ে খসড়া তালিকা, চূড়ান্ত প্রার্থী নির্ধারণে সময় নেবে বিএনপি
শেষ পর্যায়ে খসড়া তালিকা, চূড়ান্ত প্রার্থী নির্ধারণে সময় নেবে বিএনপি
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে আটকে ২০ নবীন শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিং
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে আটকে ২০ নবীন শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিং
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media