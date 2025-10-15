X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
হত্যার পর ডিপ ফ্রিজে স্ত্রীর লাশ: স্বামী গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৩আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৩
গ্রেফতার

রাজধানীর কলাবাগানে হত্যার পর ডিপ ফ্রিজে স্ত্রীর লাশ রেখে পালিয়ে যাওয়া ঘাতক স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতের নাম নজরুল ইসলাম। গত রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। 

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টার থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। দুপুরের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে। 

প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতে তাসলিমা নামের ওই গৃহবধূর লাশ বাসার ডিপ ফ্রিজ থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় মঙ্গলবার কলাবাগান থানায় নিহত তাসলিমার পরিবার তার স্বামী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা করে। 

পুলিশ জানায়, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামী নজরুল ইসলাম তার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। ঘটনার পর থেকে নজরুল পলাতক ছিলেন । তিনি একসময় কাপড়ের ব্যবসা করলেও এখন কিছু করছেন না। একসময় তার আদাবরে বাড়ি ছিল। সেই বাড়ি বিক্রির টাকা ব্যাংকে রেখে লাভের টাকায় সংসার চালাতেন।

হত্যাকাণ্ডের শিকার তাসলিমার পরিবারের দাবি, নজরুল তার শ্বশুরের কাছে ১০ কাঠা জমি চেয়েছিলেন। জমি না পেয়ে স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। তাসলিমার বড় ভাই নাজমুল হোসেন জমি লিখে না দেওয়ায় নজরুল তার বোনকে আগেও নির্যাতন করেছে।

 

