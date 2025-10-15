X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
রূপনগরে আগুন নেভাতে কত সময় লাগবে, জানে না ফায়ার সার্ভিস ‎

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০১আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১১
কথা বলছেন ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান

ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান বলেছেন, আমাদের অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে কেমিক্যাল অপসারণ এবং আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করতে সময় লাগবে। ঠিক কতটা সময় লাগবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

কাজী নজমুজ্জামান বলেন, গার্মেন্টসের আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার মাল্টিপারপাস কেমিক্যালের আগুন নির্বাপণে সময় লাগবে। এসব কেমিক্যালের কারণে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস তৈরি হয়েছে; যা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা করছে। ঘনবসতির কারণে আমাদের কার্যক্রমের সমস্যা হচ্ছে, ফলে আমরা মাইকিং করে সবাইকে দূরে থাকতে বলছি।

তিনি বলেন, গোডাউনের বিষয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি, প্রক্রিয়াটি চলমান।

তিনি আরও বলেন, এ পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি, ভেতরে আর কোনও মরদেহ নেই। তবে ভেতরে যেহেতু প্রচুর ধোয়া রয়েছে, পুরোপুরি অগ্নিনির্বাপণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর বলতে পারবো আর কোনও মরদেহ রয়েছে কিনা।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুরের রূপনগর শিয়ারবাড়ির শাহআলম কেমিক্যাল নামে একটি রাসায়নিকের গোডাউনে আগুন লাগার পর তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি গার্মেন্টস কারখানায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা পৌনে ১২টার মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত মোট ১২টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। সর্বশেষ ১৬ জনের লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়।

অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
মিরপুরে আগুন: ঢাকা মেডিক্যালে স্বজনদের আহাজারি
দেশে আন্তর্জাতিকমানের সবুজ কারখানা ২৬৮টি
চাকসু নির্বাচন: ব্রেইল ব্যালট না থাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের উদ্বেগ
বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশের পর ওয়ানডের শীর্ষ বোলার এখন রশিদ
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
