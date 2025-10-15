X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাতৃমৃত্যু রোধে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে চিকিৎসা সামগ্রী হস্তান্তর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৮আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৮
চিকিৎসা সামগ্রী হস্তান্তর করেছে ইউএনএফপিএ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এবং আশ্রয়দাতা কমিউনিটিতে মাতৃ ও নবজাতকের মৃত্যুরোধে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে ইউনাইটেড নেশনস পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিউম্যানিটারিয়ান এইড।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইউএনএফপিএ'র প্রতিনিধি ক্যাথরিন ব্রিন কামকং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের প্রথম চালানটি হস্তান্তর করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৪ সালে ক্যাম্পগুলোতে ৪৬টি মাতৃমৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছিল। ২০২১ সাল থেকে মাতৃমৃত্যুর হার ৪৫ শতাংশ হ্রাস সত্ত্বেও প্রতি মাসে গড়ে ৩ থেকে ৫ জন মা গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত জটিলতায় মারা যাচ্ছেন।

এতে বলা হয়, গুরুত্বপূর্ণ এই চিকিৎসা সামগ্রী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ফ্রেন্ডশিপ ফিল্ড হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে। এই হাসপাতাল থেকে ৩৩টি শরণার্থী ক্যাম্পের নারীদের সেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ইউএনএফপিএ’র প্রতিনিধি ক্যাথরিন ব্রিন কামকং বলেন, ‘ইইউ এবং ইউএনএফপিএর মধ্যে এই অংশীদারিত্ব রোহিঙ্গা ক্যাম্পে থাকা প্রতিটি মা ও নবজাতকের প্রাপ্য জীবন রক্ষাকারী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সরবরাহগুলো ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীদের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে।’

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবিক সহায়তা বিভাগের প্রধান ডেভিড জাপ্পা বলেন, ‘নিরাপদ সন্তান প্রসব কোনও বিশেষ অধিকার নয়, এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরবরাহ এবং সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খল দ্বারা সমর্থিত জরুরি প্রসূতি যত্নের সময়মতো অ্যাক্সেস মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রাণঘাতী গর্ভাবস্থার জটিলতা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা জোরদার করতে ইউএনএফপিএ এবং বাংলাদেশ সরকারের পাশে দাঁড়াতে পেরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গর্বিত।’

/এসও/এম/
বিষয়:
চিকিৎসারোহিঙ্গারোহিঙ্গা ক্যাম্প
সম্পর্কিত
ঢাকায় আসছেন অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী, যাবেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে
টেকনাফে শীর্ষ মানবপাচারকারী আটক
উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
গ্রাহকের আস্থায় পিছিয়ে দেশের বিমা খাত
গ্রাহকের আস্থায় পিছিয়ে দেশের বিমা খাত
নিম্ন আদালত সংস্কার হলেও উচ্চ আদালত আগের মতো থাকলে লাভ হবে না: আইন উপদেষ্টা
নিম্ন আদালত সংস্কার হলেও উচ্চ আদালত আগের মতো থাকলে লাভ হবে না: আইন উপদেষ্টা
১৭৩ টাকার তালা ৫ হাজার ৫৯০ টাকায় কিনেছিল রেলওয়ে
১৭৩ টাকার তালা ৫ হাজার ৫৯০ টাকায় কিনেছিল রেলওয়ে
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
সর্বাধিক পঠিত
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
যা আছে জুলাই জাতীয় সনদে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media