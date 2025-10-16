X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
‘এনজিও’র শতাধিক প্রকল্প বন্ধ, চাকরি হারিয়েছেন ২০ হাজার কর্মী’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫১আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০২
যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএইড’র সহায়তায় বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন এনজিও’র ১০০টির বেশি প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে ২০২৫ সালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। আরও বেশ কিছু এনজিওর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম স্থবির অথবা বন্ধ হয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো গণসাক্ষরতা অভিযানের এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী সই করা ওই পত্রে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, কোভিড মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের বৈদেশিক সহায়তা তহবিলের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যা বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর বা এনজিওদের উন্নয়ন উদ্যোগ ও মানবিক সহায়তা প্রকল্পগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এতে বলা হয়, শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএইড এর সহায়তায় বাংলাদেশে পরিচালিত ১০০টির বেশি প্রকল্প বন্ধ হওয়ার কারণে ২০২৫ সালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০,০০০ কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। বেশ কিছু এনজিওর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম স্থবির অথবা বন্ধ হয়ে গেছে।

চলমান এই অর্থায়ন সংকট উত্তরণে সম্ভাব্য সমাধান, করণীয় ও কৌশল খুঁজে বের করতে গণসাক্ষরতা অভিযান আগামী ১৮ অক্টোবর শনিবার সকাল ১১টায় ঢাকার আগারগাঁও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে মত বিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

‘বৈশ্বিক ও অন্যান্য কারণে সৃষ্ট অর্থায়ন সংকটের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর বর্তমান অবস্থা ও করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, প্রাইভেট সেক্টর, গণমাধ্যম, ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগী সংগঠনের দেড় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন বলে পত্রে জানানো হয়।

এনজিও চাকরি
