আহত ৩ শ্রমিককে ৫০ হাজার টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় কেমিক্যাল গোডাউনে আগুনের ঘটনায় চিকিৎসাধীন দগ্ধ তিনজন শ্রমিকের চিকিৎসা সহায়তার জন্য প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে দগ্ধ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে গিয়ে শ্রম সচিব এ চিকিৎসা সহায়তার চেক প্রদান করেন।
শ্রম সচিব আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন এবং যথাযথ ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের নির্দেশনা দেন।
চেক হস্তান্তরকালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ণ অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় শাহ আলম নামে একটি কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি পোশাক কারাখানায়ও। এ ঘটনায় ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।
