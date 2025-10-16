চিকিৎসক পরিচয়ে রোগীর স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণা, ঢামেক থেকে একজন আটক

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে রোগীর স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণা করে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিতে গিয়ে সজিব বর্মন (৩৪) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকালে নিউরোসার্জারি বিভাগ থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান।
ভুক্তভোগী লিটন চক্রবর্তী জানান, তার শশুর ব্রেইন স্টোক করে বেশ কিছু দিন ধরে হাসপাোলে ভর্তি রয়েছেন। সেখানে এই অভিযুক্ত নিজেকে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে তাদের ভর্তির ফাইল দেখে এবং বলে, একটি ইনজেকশন দিতে হবে, কিনে নিয়ে আসবেন। ইনজেকশন পুশ করতে ৬০০ টাকা লাগবে। এখন ১০০ টাকা দেন, পুশ করার পর ৫০০ দেবেন। আর আপনাদের মোবাইল ফোনগুলো দেন।
তিনি বলেন, তার পোশাক দেখে আমার সন্দেহ হয়। এরই মধ্যে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক ওয়ার্ড বয়। আমি তাকে ডেকে ওই লোকটিকে দেখাই। তিনি বলেন, এ আমাদের এখানের কেউ না। পরে সেখানে ডিউটিরত আনসার সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে আনসার সদস্যরা তাকে হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়িতে সোপর্দ করেন। আটক ব্যক্তি দোষ শিকার করে। সে নিজেকে গুলিস্তানের হকার বলে দাবি করে।
মো. ফারুক বলেন, ওই ব্যক্তিকে শাহবাগ থানায় সোর্পদ করা হয়েছে।