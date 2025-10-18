X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বংশালে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৫ জন গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০১আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০১
গ্রেফতার পাঁচ জন

রাজধানীর বংশাল এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১০। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‌্যাব-১০ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সহকারী পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার এ তথ্য জানান।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো– মো. তাজুল ইসলাম হৃদয় (২৯), আব্দুল গাফফার (৩৮), মো. জনি মোড়ল (২৯), মো. আতাউর রহমান (৩৩) ও মো. শাহিন (২৫)। তাদের কাছ থেকে একটি সুইচ গিয়ার চাকু, দুটি ছুরি, একটি দা এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত সিএনজি অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়।

র‌্যাব জানায়, ১৭ অক্টোবর রাতে র‌্যাব-১০ এর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বংশাল থানার আরমানিটোলা তিন রাস্তার মোড়ে অভিযান চালায়। রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে ডাকাতির প্রস্তুতির জন্য সমবেত হয়ে পরিকল্পনা করার সময় পাঁচ জন সংঘবদ্ধ ডাকাত সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বংশাল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব।

/এবি/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতারর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
সম্পর্কিত
বাগেরহাটে সাংবাদিক হায়াত হত্যা: নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রধান আসামি গ্রেফতার
সেই ৫০০ ভরি স্বর্ণ চুরির রহস্য উদঘাটন, ১৯০ ভরি উদ্ধার
এক মামলায় জামিনের পর সংস্কৃতিকর্মী শামীমকে ‌‘সন্ত্রাসবিরোধী’ দুই মামলায় গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সাময়িক স্থগিত
শাহজালাল বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সাময়িক স্থগিত
সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা খাতে বাড়ছে চীনের প্রভাব
সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা খাতে বাড়ছে চীনের প্রভাব
নাচোল বিদ্রোহের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন
নাচোল বিদ্রোহের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২০ ইউনিট
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২০ ইউনিট
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media