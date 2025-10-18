X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘এইচএসসির ফল আশানুরূপ না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ

ঢামেক প্রতিনিধি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৮আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৮
‘এইচএসসির ফল আশানুরূপ না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ

রাজধানীর শাজাহানপুরের শান্তিবাগ এলাকা থেকে ইকরা তারাবি খান (১৮) নামে এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এইচএসসির ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে এ ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিকেল সোয়া ৪টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ইকরার মামা তছলিম উদ্দিন জানান, তার ভাগ্নি এবার সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেছে, তবে তার ফল আশানুরূপ রেজাল্ট হয়নি। বিকালে সে বাথরুমে যায়, অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও বের না হওয়ায় দরজার ধাক্কা দিয়ে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে দরজা ভেঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও বলেন, ‘হয়তো আশানুরূপ ফল না হওয়ায় সে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে।’

ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মৃতদেহটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।’

/এমএইচআর/
বিষয়:
আত্মহত্যাঢামেক হাসপাতালএইচএসসি পরীক্ষা
সম্পর্কিত
চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
দুই স্ত্রী তৃতীয় বিয়ের অনুমতি না দেওয়ায় যুবকের ‘আত্মহত্যা’
দিনাজপুরে ৪৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবাই ফেল, নেওয়া হবে ব্যবস্থা
সর্বশেষ খবর
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিরিজ অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত নাশকতা?
শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন
শাহজালাল বিমানবন্দরের সামনে মোটরসাইকেলে আগুন
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অপেক্ষায় আট ফ্লাইটের কয়েকশ যাত্রী
ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে একসঙ্গে যুক্ত হলেন তারেক রহমান ও জোবাইদা
ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে একসঙ্গে যুক্ত হলেন তারেক রহমান ও জোবাইদা
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media