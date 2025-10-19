বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করলেন রাষ্ট্রদূত শাহনাজ গাজী

রোমানিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহনাজ গাজী বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট রুমেন রাদেভের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তার পরিচয়পত্র জমা দিয়েছেন। শনিবার (১৭ অক্টোবর) তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেন। এর আগে সোফিয়ার প্রেসিডেন্সি ভবনে দুটি গার্ড অব অনার এবং দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় কূটনৈতিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশ ও বুলগেরিয়ার উভয় দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনসহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রসঙ্গত, শাহনাজ গাজী রোমানিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত। তিনি একইসঙ্গে বুলগেরিয়া, মলদোভা ও নর্থ মেসিডোনিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
পরিচয়পত্র পেশ করার পর বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রপতি শাহনাজ গাজীকে স্বাগত জানান। রাষ্ট্রপতি রুমেন রাদেভ রাষ্ট্রদূত গাজীকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে বুলগেরিয়ার আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন।
রাষ্ট্রদূত শাহনাজ গাজী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে এবং তার মাধ্যমে বুলগেরিয়ার বন্ধুপ্রতিম জনগণকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান। বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রপতি এই শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন।
বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বাণিজ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা ও শিক্ষা বিনিময়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, শ্রমিকদের যোগাযোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় যৌথ প্রয়াসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।
বৈঠকে উল্লেখ করা হয়, দুই দেশের মধ্যে সরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে— যা অন্বেষণ করা যেতে পারে। উভয় পক্ষই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসার ও বৈচিত্র্যময় করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
রাষ্ট্রদূত গাজী উল্লেখ করেন, বুলগেরিয়া বাংলাদেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কারণ এটি বিশ্বের প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটি এবং সামগ্রিকভাবে চতুর্থ দেশ— যা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। রাষ্ট্রদূত বুলগেরিয়া কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশ ও বুলগেরিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।