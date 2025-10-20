দুইদিনের আল্টিমেটাম, না মানলে শিক্ষকদের যমুনা ঘেরাও কর্মসূচি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধিসহ তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে শিক্ষা উপদেষ্টাকে দুই দিন সময় বেঁধে দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত না নিলে যমুনা ঘেরাও করবেন শিক্ষকরা। এছাড়া আগামী কাল মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ১২টার মুখে কালো কাপড় বেঁধে শহীদ মিনার থেকে শাহবাগে অবস্থান নেবেন শিক্ষকরা।
সোমবার (২০ অক্টোবর) শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী এই আল্টিমেটাম ঘোষণা করেন।
অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, আমরা আগামী ২২ অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। এরপরও যদি প্রজ্ঞাপন না হয়, যে পরিবেশ তৈরি হবে তা বাংলাদেশ কখনও দেখেনি। সবাইকে ঢাকায় এনে আমরা যমুনা ঘেরাও করব।’
অধ্যক্ষ আজিজী বলেন, ‘আজ থেকে কর্মসূচি আমরণ অনশনে গেছি। আমরণ অনশনে আমাদের চারজন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। এখানে প্রায় সবাই কম-বেশি অসুস্থ। এ আমরণ অনশনের মাধ্যমে যদি কোনও প্রাণহানি ঘটে, এর দায়-দায়িত্ব শিক্ষা উপদেষ্টাকে নিতে হবে।’
সরকারের প্রতি হুমকি দিয়ে অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসাইন আজিজী বলেন, ‘আপনারা যদি আবরার সাহেবের (শিক্ষা উপদেষ্টা) কূটচালে পা দিয়ে শিক্ষকদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ান, সারা দেশ থেকে লং মার্চ করে আপনার অফিস তালা দেওয়া হবে। আমরা শিক্ষা উপদেষ্টার কোনও সিদ্ধান্ত মানি না। আবরারকে উপদেষ্টা মানি না। যদি আবরার পারে, তাহলে আমাদের দাবি মেনে নিয়ে প্রজ্ঞাপন দিতে হবে। আর তা না হয়, তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়তে হবে।’
সারাদেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসাইন আজিজী বলেন, ‘যারা শহীদ মিনারে আসতে পারেন না, আপনারা প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে ১২টায় জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থান নেবেন।’
অধ্যক্ষ আজীজি বলেন, ‘বিএনপির মহাসচিবের অনুরোধের পর যদি প্রজ্ঞাপন জারি করা না হয়, আবরার সাহেবকে টেনে-হিঁচড়ে মন্ত্রণালয় থেকে বের করা হবে। আমরা সচিবালয়ে প্রত্যেকটা পয়েন্টে অবস্থান নেব। আমরা দেখব, আবরার সাহেব শিক্ষকের বুকের ওপর মাড়িয়ে কীভাবে সচিবালয়ে ঢুকেন। আমরা শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ হচ্ছে, শিক্ষক ভাইদের অনুরোধ করব প্রশিক্ষণ প্রত্যাহার করে আপনারা চলে আসুন। আবরার ভণ্ডের অধীনে কোনও প্রশিক্ষণ হতে পারে না। আগামীকাল ১২টায় মুখে কালো কাপড় বেঁধে শহীদ মিনার থেকে শাহবাগে অবস্থান নেব।’