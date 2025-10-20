X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
ইসির ৩৩৪ কর্মচারীর পুলিশ ভেরিফিকেশনের নির্দেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪২আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪২
নির্বাচন কমিশন (ইসি)

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয়ে ২০২৩-২৪ সালে নিয়োগ পাওয়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ৩৩৪ জন কর্মচারীর পুলিশ ভেরিফিকেশন করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। 

সোমবার (২০ অক্টোবর) ইসির সিনিয়র সহকারী সচিব মো.নাজমুল কবীর সই করা এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ থেকে বিষয়টি জানা যায়।

অফিস আদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয়ে ২০২৩-২৪ সালে নিয়োগ পাওয়া ১২তম থেকে ২০ তম গ্রেডের (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির) ৩৩৪ জন কর্মচারীর পুলিশ প্রত্যয়ন (পুলিশ ভেরিফিকেশন) সম্পন্নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগপত্রের শর্ত অনুযায়ী তাদের চরিত্র, পূর্ব কার্যকলাপ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিজ জেলা সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কারণ জনবল ব্যবস্থাপনা-২ শাখা হতে বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে দেখা যায়, ইতিপূর্বে নিয়োগকৃত কোনও কোনও কর্মচারীর পুলিশ প্রত্যয়ন এখনও সম্পন্ন হয়নি।

আরও বলা হয়, যেসব কর্মচারীর অদ্যাবধি পুলিশ প্রত্যয়ন সম্পন্ন হয়নি তাদের প্রত্যয়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো-

ক. সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে পুলিশ প্রত্যয়ন বিবরণী ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের দুই সেট স্ব-স্ব অফিস প্রধানের কাছে দাখিল করতে হবে।

খ. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কর্মরতদের ফরম ও কাগজপত্র জনবল ব্যবস্থাপনা-২ শাখা থেকে সংগ্রহ করা হবে। অন্যদিকে, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে কর্মরতদের ফরমে সইপূর্বক ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর স্থায়ী ঠিকানার জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার বরাবর পাঠাতে হবে।

গ. প্রত্যয়ন সম্পন্ন হওয়ার পর এক সেট সত্যায়িত কপি সংশ্লিষ্ট দফতরে সংরক্ষণ এবং মূল কপি জনবল ব্যবস্থাপনা-২ শাখায় পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে অন্য এক অফিস আদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন পদে কর্মচারীদেরও পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

