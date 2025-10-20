ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে হওয়া ১০টি চুক্তি ও প্রকল্প বাতিল হয়েছে বলে দাবি করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে আসিফ মাহমুদ দাবি করেন, হাসিনা সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে হওয়া ১০টি চুক্তি বাতিল হয়েছে, বাকিগুলো বিবেচনাধীন রয়েছে।
আসিফের এই দাবির বিষয়ে সোমবার (২০ অক্টোবর) রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকেরা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ‘এ নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না।’
এদিকে আসিফ মাহমুদ তার ফেসবুক পোস্টে ভারতের সঙ্গে চুক্তি ও প্রকল্পগুলোর বাতিল এবং পুনর্বিবেচনাধীন তালিকাও প্রকাশ করেন।
তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে-
১. ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম রেল সংযোগ প্রকল্প (বাতিল)।
২. অভয়পুর-আখাউড়া রেলপথ সম্প্রসারণ ( বাতিল)।
৩. আশুগঞ্জ-আগরতলা করিডোর (বাতিল)।
৪. ফেনী নদী পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (বাতিল)।
৫. কুশিয়ারা নদীর পানি বণ্টন প্রকল্প (স্থগিত)।
৬. বন্দরের ব্যবহার সংক্রান্ত সড়ক ও নৌপথ উন্নয়ন চুক্তি (বাতিল)।
৭. ফারাক্কাবাদ সংক্রান্ত প্রকল্পে বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতা প্রস্তাব (বাতিল)।
৮. সিলেট-শিলচর সংযোগ প্রকল্প (বাতিল)।
৯. পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন সম্প্রসারণ চুক্তি (বাতিল)।
১০. ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (মিরসরাই ও মোংলা ) (বাতিল) ।
১১. আদানি পাওয়ার বিদ্যুৎ আমদানি চুক্তি (পুনর্বিবেচনা)।
১২. গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি (নবায়ন/পুনর্বিবেচনা)।
১৩. তিস্তা নদী পানি বণ্টন চুক্তি (খসড়া অবস্থায় ছিল, বাস্তবায়নের জন্য আলোচনায়)।
১৪. ভারতীয় প্রতিরক্ষা কোম্পানি জিআরএসই-এর সঙ্গে ট্যাগ বোট চুক্তি (বাতিল)।