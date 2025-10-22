X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
‘প্রসিকিউশন বলছে ১৫ সেনা কর্মকর্তা গ্রেফতার, আমরা বলি আত্মসমর্পণ’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪১আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪৩
কড়া নিরাপত্তায় আদালত চত্বরে আসামিরা (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

১৫ সেনা কর্মকর্তা গ্রেফতার না আত্মসমর্পণ করেছেন? এমন প্রশ্নে আসামিপক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম সারোয়ার হোসেন বলেছেন, ‘টেকনিক্যালি প্রসিকিউশন বলছে গ্রেফতার। তবে আমরা মনে করি এটি আত্মসমর্পণ। কারণ তারা নিজ বাহিনীর কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন। পালিয়ে যাননি। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেনি। প্রশাসনিক সুবিধা ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তাদের একটা গাড়িতে আনা হয়েছে।’

বুধবার (২২ অক্টোবর) সকালে বিগত সরকারের আমলে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় গ্রেফতার বর্তমান ও সাবেক ১৫ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার শুনানি শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে নির্দোষ দাবি করে এম সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘তারা অপরাধী হলে পালিয়ে যেতেন। যেভাবে শেখ হাসিনাসহ অন্যান্যরা পালিয়ে গেছেন।’

তিনি জানান, তাদের সাব জেলে রাখা হবে। তার দাবি এসব কর্মকর্তারা কখনই গ্রেফতার ছিলেন না। তারা হত্যা করেননি, তাই পালিয়ে যাননি। যেমনটি আকবর, তারেক সিদ্দিকী ও মুজিব পালিয়েছেন। সাবেক এক আইজিপির রাজসাক্ষীতে জানা যায় গুম-খুনে শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জড়িত ছিলেন।’

এই আইনজীবী আরও বলেন, ‘ট্রাইব্যুনালে তারা বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্যই আত্মসমর্পণ করেছেন।’

বর্তমান কর্মকর্তারা এখনও বহাল আছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আদালত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।’

বিষয়:
আদালতমানবতাবিরোধী অপরাধআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সর্বশেষ খবর
এ কে আজাদের গাড়িবহরে হামলা, যুবদলের আরও ২ নেতাকে শোকজ
ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে অনড় রাশিয়া, স্থগিত ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র: তৃতীয় দফায় রিমান্ডে এনায়েত চৌধুরী
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোল উৎসবের রাত
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
অনুমতি ছাড়া সভা-সমাবেশ করলেই আইনগত ব্যবস্থা
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
 
 
