মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে দুই পক্ষের মারামারি, ‘ককটেল’ বিস্ফোরণে তরুণ নিহত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে দুই পক্ষের মারামারির সময় ‘ককটেল’ বিষ্ফোরণে মো: জাহিদ (২০) নামে যুবক নিহত হয়েছে। জাহিদ জেনেভা ক্যাম্পের বাসিন্দা ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ভোর চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘নিহতের মৃরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।’
নিহতের ভগ্নিপতি রবিন হোসেন উজ্জ্বল বলেন, ‘জাহিদ কল্যাণপুর মিজান টাওয়ারের আমার দোকানে মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করতো। আজ ভোরে ফজরের আজানের আগে জেনেভা ক্যাম্পের ভেতরে দুপক্ষের মধ্যে মারামারি চলছিল। সে সময়ে জাহিদ বাসা থেকে বের হয়ে এগিয়ে সামনে গেলে, একটি বোমা এসে তার মাথায় পরে। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে সেখান থেকে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’