X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে দুই পক্ষের মারামারি, ‘ককটেল’ বিস্ফোরণে তরুণ নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০০আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০০
জাহিদ (ফাইল ছবি)

রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে দুই পক্ষের মারামারির সময় ‘ককটেল’ বিষ্ফোরণে মো: জাহিদ (২০) নামে যুবক নিহত হয়েছে। জাহিদ জেনেভা ক্যাম্পের বাসিন্দা ছিলেন।  

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ভোর চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘নিহতের মৃরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।’

নিহতের ভগ্নিপতি রবিন হোসেন উজ্জ্বল বলেন, ‘জাহিদ কল্যাণপুর মিজান টাওয়ারের আমার দোকানে মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করতো। আজ ভোরে ফজরের আজানের আগে জেনেভা ক্যাম্পের ভেতরে দুপক্ষের মধ্যে মারামারি চলছিল। সে সময়ে জাহিদ বাসা থেকে বের হয়ে এগিয়ে সামনে গেলে, একটি বোমা এসে তার মাথায় পরে। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে সেখান থেকে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’ 

/এসএনএস/এম/
বিষয়:
হত্যাকাণ্ডবিস্ফোরণককটেল
সম্পর্কিত
খুলনায় সন্দেহ থেকে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা
গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার, পানির ট্যাংক থেকে যুবক আটক
জবি শিক্ষার্থী হত্যা: অভিযুক্ত মাহির আটক
সর্বশেষ খবর
সৌদি আরব যাবেন প্রধান উপদেষ্টা
সৌদি আরব যাবেন প্রধান উপদেষ্টা
বিদেশে থাকা করদাতাদের অনলাইন রিটার্ন আরও সহজ করলো এনবিআর
বিদেশে থাকা করদাতাদের অনলাইন রিটার্ন আরও সহজ করলো এনবিআর
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
মগবাজারে নিজ বাসা থেকে কলেজশিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
মগবাজারে নিজ বাসা থেকে কলেজশিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
সারা দেশে ভূমি অফিসের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
দেশে স্বর্ণের দামে বড় পতন, ভরিতে কমলো ৮৩৮৬
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media