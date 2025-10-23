X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
স্বামীর দেওয়া আগুনে স্ত্রী-সন্তানসহ দগ্ধ ৬

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৯আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫১
জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনিস্টিউট

নরসিংদী সদর উপজেলার পশ্চিম ঘোড়াদিয়ায় ফরিদ মিয়া নামে এক ব্যক্তির দেওয়া আগুনে ঘরে থাকা তার স্ত্রী-সন্তানসহ ছয় জন দগ্ধ হয়েছেন। বুধবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে তিন জনকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনিস্টিউটে ভর্তি করা হয়েছে। বার্ন ইনিস্টিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান এ তথ্য জানান।

দগ্ধরা হলেন– রীনা বেগম (৩৮), তার ছেলে ফরহাদ (১৫), তৌহিদ (৭), রীনার বোন সালমা আক্তার (৩৫), আরাফাত ও জিহাদ।

সালমা জানান, তার ভগ্নিপতি ফরিদ মিয়া মাদকাসক্ত হয়ে বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক আড়াইটা থেকে ৩টার দিকে পেট্রোল ঢেলে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। এতে তারা ছয় জন দগ্ধ হন। বৃহস্পতিবার ভোরে পাঁচ জনকে বার্ন ইনিস্টিউটের আনা হয়। চিকিৎসক গুরুতর তিন জনকে ভর্তি করেন। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

উদ্ধারকারী প্রতিবেশী ওমর ফারুক বলেন, আমরা চিৎকার শুনে ঘরের বেড়া ভেঙে ভেতর থেকে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেই। পরে ভোর সোয়া ৫টায় বার্ন ইনিস্টিউটে আনা হয়।

ডা. শাওন বিন রহমান জানান, রীনা বেগমের শরীরের ৫৪ শতাংশ, তার ছেলে ফরহাদের ৪০ শতাংশ ও তৌহিদের শরীরের ১৬ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদরে তিন জনের অবস্থা গুরতর।

বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডজাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট
