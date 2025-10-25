X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাহবাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩১আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩১
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শাহবাগ থানার হাইকোর্টের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত (৩০) এক নারী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হামিদ এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে রাস্তা পারাপারে সময় অজ্ঞাত পরিবহনের ধাক্কায় ওই নারী নিহত হন। তিনি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। গুরুতর অবস্থায় থানা-পুলিশ তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

/এআইবি/এসএনএস/আরকে/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানারীনিহত
সম্পর্কিত
সড়কে প্রাণ হারালেন সিএনজি অটোরিকশার দুই যাত্রী
যাত্রাবাড়ীতে সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ির ধাক্কায় লন্ড্রি দোকান কর্মচারী নিহত
বাসচাপায় ঠিকাদার নিহত
সর্বশেষ খবর
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধি দল
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধি দল
ইউপিডিএফের হয়ে চাঁদা আদায়ের সময় একজন আটক
ইউপিডিএফের হয়ে চাঁদা আদায়ের সময় একজন আটক
যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে ২ শিক্ষার্থী আহত
যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে ২ শিক্ষার্থী আহত
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জ্যাকেট ও ভিক্টর হুগোর বাড়ি
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের জ্যাকেট ও ভিক্টর হুগোর বাড়ি
সর্বাধিক পঠিত
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media