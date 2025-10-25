শাহবাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত

রাজধানীর শাহবাগ থানার হাইকোর্টের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত (৩০) এক নারী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হামিদ এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে রাস্তা পারাপারে সময় অজ্ঞাত পরিবহনের ধাক্কায় ওই নারী নিহত হন। তিনি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। গুরুতর অবস্থায় থানা-পুলিশ তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নেয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।