শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
রাইটার্স ফর পিস কমিটির উপদেষ্টা বোর্ডে মুহাম্মদ মহিউদ্দিন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৮
কথাসাহিত্যিক মুহাম্মদ মহিউদ্দিন

আন্তর্জাতিক লেখক সংগঠন পেন ইন্টারন্যাশনালের ‘রাইটার্স ফর পিস কমিটির’ (ডব্লিউএফপিসি) উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হয়েছেন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক মুহাম্মদ মহিউদ্দিন।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) পেন বাংলাদেশ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, লেখক ও পেন বাংলাদেশের সাবেক মহাসচিব মুহাম্মদ মহিউদ্দিনকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে তিনি পেন ইন্টারন্যাশনালের রাইটার্স ইন প্রিজন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটিতে তিন বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি পেন ইন্টারন্যাশনালের বিভিন্ন কংগ্রেস ও কমিটির সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন— দক্ষিণ কোরিয়া (২০১২), ভারত (২০১৮), থাইল্যান্ড (২০১৯), ফিলিপাইন (২০১৯), ফ্রান্স (২০২০), সুইডেন (২০২২), ক্রোয়েশিয়া (২০২৩) এবং পোল্যান্ড (২০২৫)।

কথাসাহিত্যিক মুহাম্মদ মহিউদ্দিনের ১০টি উপন্যাস, ২টি গল্পগ্রন্থ এবং ৩টি সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলা ভাষার একমাত্র গল্পবিষয়ক মাসিক পত্রিকা ‘গল্পকার’-এর সম্পাদক ও প্রকাশক।

১৯২১ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংগঠন পেন ইন্টারন্যাশনাল, যার লক্ষ্য সাহিত্যচর্চা, বৌদ্ধিক সহযোগিতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা।

পেন বাংলাদেশ
শান্তি আলোচনাআফগানিস্তানের সঙ্গে ‘খোলা যুদ্ধের’ হুমকি পাকিস্তানের
ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে বিধবার বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটের অভিযোগ
বিডিসাফের উদ্যোগে হয়ে গেলো দিনব্যাপী সাইবার সিম্পোজিয়াম
গাজীপুর সাফারি পার্কের শেষ জিরাফটিও মারা গেলো
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
ছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেফতার
মায়ের দাফন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত ভাইদের সংঘর্ষ, একজন নিহত
 
 
