X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক ব্যক্তির নামে দুটির বেশি সিম কার্ড রাখতে চায় না সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট    
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫২আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫২
প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

একক ব্যক্তির নামে মোবাইল ফোনের সিম কার্ডের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ১০টি থেকে কমিয়ে ২টিতে আনতে চায় সরকার। আসন্ন নির্বাচনের আগে এই সংখ্যা ৫-৭টিতে নামানোর চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভা শেষে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। যাতে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে।’

তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো কিছু সমস্যার সমাধান করলে এবং জনগণ সচেতন থাকলে নির্বাচন সুন্দর হবে। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদায়ন এবং বদলির ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম হচ্ছে না।’

মোবাইল ফোনের সিম প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘একক ব্যক্তির নামে সিম কার্ডের সংখ্যা ১০টি থেকে ২টিতে কমিয়ে আনতে চায় সরকার। নির্বাচনের আগে সেটি ৫-৭টিতে কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে।’

তারেক রহমান দেশে ফিরলে তার জন্য বুলেট প্রুফ গাড়ির অনুমতি দেওয়া ও  তার নিরাপত্তা নিয়ে কোনও শংকা আছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনও জবাব না দিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অন্য কেউ চাইলেও অনুমতি দেওয়া হবে।’

/জেইউ/এম/
বিষয়:
নির্বাচনমোবাইল ফোনঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারস্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
জোটগতভাবে ৩০০ আসনে নির্বাচনের ঘোষণা সিপিবির
রাজনীতির কালো টাকার লাগাম টানতে চায় দুদক
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
সর্বশেষ খবর
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের যৌথ বাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের যৌথ বাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ
ঠেকানো যাবে না এমন ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালালো রাশিয়া
ঠেকানো যাবে না এমন ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালালো রাশিয়া
পুরস্কৃত হলেন রায়হান রাফী ও আলিমুজ্জামান
পুরস্কৃত হলেন রায়হান রাফী ও আলিমুজ্জামান
৬ দিন আগে সিলেট চেম্বার নির্বাচন স্থগিত
৬ দিন আগে সিলেট চেম্বার নির্বাচন স্থগিত
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
গাজার নিরাপত্তা বাহিনীতে ইসরায়েলের পছন্দের দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত
গাজার নিরাপত্তা বাহিনীতে ইসরায়েলের পছন্দের দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইঙ্গিত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media