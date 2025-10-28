২৮তম বিসিএস ফোরামের সভাপতি আবু সাঈদ ও সম্পাদক মল্লিক আহসান

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ২৮তম ব্যাচের ফোরামের নির্বাহী পরিষদ (২০২৫-২৬) নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে আবু সাঈদ ও মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) ২৮তম বিসিএস ফোরামের নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
৬ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আবু সাঈদ, বিসিএস (প্রশাসন), উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (লালবাগ -বিভাগ) মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী।
এ ছাড়াও সহ-সভাপতি-১ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মো. শরিফুল ইসলাম (কৃষি), কোষাধ্যক্ষ ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা (স্বাস্থ্য), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ তৌফিক শফিকুল ইসলাম (অডিট ও অ্যাকাউন্টস) ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রাজিবুল ইসলাম (গণপূর্ত)।
নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন ডা. আসিফ রাশেদ (স্বাস্থ্য)।
নির্বাচন কমিশনাররা হলেন— মো. আবিল আয়াম (গণপূর্ত), ফরিদা ইয়াসমিন (প্রশাসন), মো. মনিরুল ইসলাম (পুলিশ) ও মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম (কৃষি)।