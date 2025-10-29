খিলগাঁওয়ে মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে যুবককে কুপিয়ে লাখ টাকা ছিনতাই

রাজধানীর খিলগাঁও পূর্ব গোড়ান এলাকায় মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সম্রাট সানি (২৫) নামে এক যুবককে কুপিয়ে তার কাছ থেকে এক লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে খিলগাঁও থানা পুলিশ।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে খিলগাঁও থানার পূর্ব গোড়ান আদর্শ স্কুলের গলির সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত সম্রাট সানি খিলগাঁও পূর্ব গোড়ান এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে।
খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দাউদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, “প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সম্রাটের সঙ্গে একই এলাকার চিহ্নিত মাদককারবারি সাইদি (২৫), নুহু (১৯) ও তাদের সহযোগীদের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে সম্রাটকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে তার সঙ্গে থাকা এক লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা শেষে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তিনি বাসায় ফিরে আসেন।”
আহতের ভাই রবিউল ইসলাম বলেন, “তালতলা বাজার এলাকা থেকে এক লাখ টাকা এনে বাসায় পৌঁছে দিতে এসেছিল সম্রাট। পথে পূর্ব গোড়ান এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তার পথরোধ করে কুপিয়ে টাকা নিয়ে যায়।”
খিলগাঁও থানার ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় জড়িত সাইদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপর আসামি নুহু ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারের অভিযান চলছে।
তিনি বলেন, “সম্রাট, সাইদি ও নুহু—তিনজনের বিরুদ্ধেই মাদক ও চাঁদাবাজির ঘটনায় একাধিক মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।”